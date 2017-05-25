Российский Центробанк предлагает рассматривать биткоин и другие криптовалюты в качестве цифрового товара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

По словам Скоробогатовой, два месяца назад регулятор обсудил вопрос частных криптовалют с заинтересованными ведомствами: Минфином, Минэкономразвития и силовыми структурами.

«Наше предложение — относить (криптовалюты — Прим.Ред.) к цифровому товару, применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности как к цифровому товару», — сказала Скоробогатова на заседании рабочей группы в Госдуме.

Она также добавила, что инициативу ЦБ поддержали все министерства.

«Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов, как и где это нужно прописывать, если вы нас поддержите, потому что объемы становятся уже большими даже по сравнению с прошлым годом. Люди, если они этим занимаются, должны за это платить деньги. А мы должны четко понимать, как мы контролируем эту деятельность», — добавила Скоробогатова.

Напомним, ранее российские чиновники объявили о намерении подготовить максимально дружественный по отношению к майнерам криптовалют вариант регулирования их деятельности. Однако за продажу добытых биткоинов майнерам по-прежнему может грозить тюремный срок.

По материалам ForkLog

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