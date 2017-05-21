20 мая цена первой цифровой валюты на ведущих криптобиржах преодолела рубеж в $2000. Таким образом, менее чем за полгода биткоин вырос вдвое, сообщает ForkLog.

Уже к утру 21 мая, согласно статистике сайта Coinmarketcap, криптовалюта биткоин протестировала отметку в $2112, после чего скорректировалась в районе $2050 по состоянию на 19.00 (МСК).

Интересно отметить, что на таких популярных криптовалютных площадках, как Bitstamp и BTC-e биткоин пока только коснулся психологической отметки в $2000. На корейских и японских биржах курс первой криптовалюты самый высокий, что свидетельствует о стремительном росте популярности цифровых валют в азиатских странах.

Добавим, что за последнюю неделю биткоин вырос более чем на 15%, а его капитализация превысила $33,1 млрд. При этом индекс доминирования первой криптовалюты (по сравнению с другими альткоинами — Прим.Ред.) находится на рекордно низких значениях за всю историю и составляет немногим более 47%.

Несмотря на это, совокупная капитализация рынка криптовалют вплотную приблизилась к $70 млрд, что свидетельствует о лавинообразном нарастании спроса на альткоины, а также о росте криптовалютного рынка в целом.

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