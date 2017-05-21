ВТБ24 выпустил первый миллион карт на базе национальной платежной системы «Мир» с момента старта эмиссии в октябре 2016 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, спрос на которые обеспечивается бюджетными организациями. Около трети карт приходится на призывников. До 2018 года ВТБ24 планирует довести портфель карт «Мир» до 1,4 млн штук.

В ТОП-5 регионов по количеству выпущенных национальных карт ВТБ24 входят Московский регион, Иркутская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Кемеровская и Челябинская области.

«Мы видим, что спрос на карты «Мир» растет, что объяснимо: отечественная карта соответствует российским и международным стандартам безопасности, а также всем современным технологическим тенденциям. Кроме того, для карт «Мир» разрабатываются актуальные и востребованные среди населения неплатежные сервисы, — комментирует член правления, директор операционного департамента ВТБ24 Валерий Чулков. — Сегодня по отечественной карте доступны выгодные предложения от банков-участников национальной платежной системы, а в ближайшем будущем держателям карт «Мир» будет предложена программа лояльности, в основе которой заложен cash-back».

Карты «Мир» выдаются ВТБ24 в рамках пакетов услуг «Классический», «Золотой» «Платиновый» и «Привилегия». При этом условия обслуживания по картам на базе национальной платежной системы и по картам других платежных систем в рамках этих пакетов идентичны на территории России.

В рамках зарплатных проектов карта «Мир» выпускается бесплатно. При самостоятельном оформлении карты у клиентов также есть возможность не платить комиссию за ее обслуживание – для этого необходимо поддерживать определенный объем бизнеса с банком.

На сегодняшний день к обслуживанию карт «Мир» подключены все банкоматы, а также весь пул устройств POS-эквайринга ВТБ24. До конца 2017 года ВТБ24 планирует расширить продуктовую линейку карт «Мир», в первую очередь, за счет кредитных карт.

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