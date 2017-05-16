Российские держатели карт Visa восьми банков получат доступ к Android Pay
На первом этапе доступ к сервису Android Pay по картам платежной системы Visa будут иметь пользователи восьми российских банков, сообщает компания.
Дата начала использования сервиса бесконтактной оплаты от Google в России пока не известна. Отмечается, что с Android Pay работают карты Альфа-банка, Райффайзенбанка, МТС банка, Тинькофф банка, ВТБ 24, Сбербанка, «Открытия» и «АК Барса».
14 мая российские пользователи смартфонов с операционной системой Android начали получать уведомления о возможности установки приложения бесконтактного платежного сервиса Android Pay. Ранее «Интерфакс» сообщал, что Google запустит Android Pay в России 16 мая.
Согласно данным банка «Русский стандарт» доля бесконтактных платежей по банковским картам в России увеличилась в 2016 году более чем в два раза. Их популярность особенно резко выросла осенью, после выхода на российский рынок мобильных платежных сервисов Apple Pay и Samsung Pay. Более половины трансакций приходится на Москву и Московскую область.
Источник: КоммерсантЪ