У клиентов Промсвязьбанка (физических и юридических лиц) появилась возможность вносить наличные денежные средства в банкоматах Альфа-Банка. Комиссия за услугу для розничных клиентов составит 0,8%, а юрлицам сегмента малого и среднего бизнеса будет доступно внесение средств без комиссии.

Таким образом функция приема наличных (cash-in) доступна для клиентов Промсвязьбанка в 2 226 банкоматах во всех регионах присутствия обеих кредитных организаций. Благодаря такому сотрудничеству банкоматная сеть cash-in Промсвязьбанка увеличилась в 13 раз.

Общая партнерская сеть Промсвязьбанка по внесению и снятию наличных теперь включает в себя более 9 400 устройств и охватывает более 2 000 городов по всей России. Среди действующих партнеров банкоматной сети Промсвязьбанка – банк «Возрождение», Альфа-Банк, БИНБАНК, Россельхозбанк и банк АВБ.

«Для нас очень важно обеспечить удобство и комфорт привычных банковских операций как в крупных городах, так и в регионах присутствия. Мы продолжим развивать банкоматную сеть, расширять ее функционал и территориальное покрытие», – отметил директор по карточным технологиям Промсвязьбанка Александр Петров.

За сутки клиенты (физические лица) Промсвязьбанка смогут провести до восьми транзакций на сумму не более 300 000 рублей, а в месяц – 720 000 рублей. Единоразовое внесение наличных в банкоматах Промсвязьбанка доступно для розничных клиентов на сумму до 90 000 рублей. Для юрлиц действует суточный лимит на пополнение в размере 500 000 рублей.

(Всего прочитано 18 раз, из них 1 посещений сегодня)