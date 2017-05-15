Инфраструктура для дистанционного открытия банковских счетов в России будет доступна не ранее 2018 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителей банков, участвующих в пилотном проекте.

Ранее ЦБ РФ и Минкомсвязь заявляли о планах начать тестирование системы летом 2017 года. По данным ВТБ, Альфа-банка и «Открытия», «пилотный проект» будет отложен на конец 2016 — начало 2017 года и продлится не менее, чем полгода.

Механизм будет работать на единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая используется для предоставления гражданам государственных услуг в электронном виде. Предполагается, что клиент будет очно подтверждать свою личность в одном банке, после чего использовать удаленную идентификацию через ЕСИА для получения банковских услуг в любом другом банке.

Чтобы система заработала, ЕСИА должна быть дополнена биометрическими данными пользователей. Сейчас в базе содержатся паспортные данные более 45 млн россиян, в также их СНИЛС, ИНН, номера телефонов и фото.

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, розничный бизнес банка ВТБ планирует принять участие в данном проекте, пилот которого должен быть запущен в начале следующего года. В банке «Открытие» отметили, что биометрическая платформа для реализации проекта еще не готова.

Ранее начальник Центра финансовых технологий Банка Росии Максим Григорьев сообщал, что регулятор может запустить пилотный проект по удаленной идентификации физических лиц в июне 2017 года. На тот же срок внедрения проекта в «пилотных» банках рассчитывали и в Минкомсвязи. Однако, по словам банкиров, сроки, скорее всего, будут смещены на осень 2017 года.

«Все зависит от даты вступления закона в силу, а также результатов пилотирования. Как я понимаю, на «пилот» потребуется минимум полгода. Первичный срок запуска пилота был сентябрь, сейчас уже говорим — до конца этого года», — сообщила главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко.

Внедрение механизма удаленной идентификации предусмотрено поправками в федеральный закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма».

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает принятия законопроекта в июле 2017 года в третьем чтении: «Я думаю, что «пилот» будет, потому что схема не отработана, единого мнения по этому проекту нет, есть риски, связанные с возможными злоупотреблениями на этом рынке».

В пресс-службе ЦБ отметили, что запуск проекта зависит от решения Госдумы.

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