Держателям карт Visa, эмитированных «АК БАРС» Банком, стала доступна возможность оплаты покупок бесконтактным способом при помощи платежного сервиса Samsung Pay. Ранее данной услугой могли воспользоваться лишь держатели карт Mastercard.

Samsung Pay принимается к оплате на любом платежном терминале, где работают обычные банковские карты по бесконтактной технологии или магнитной полосе. Для обеспечения безопасности Samsung Pay использует трехуровневую защиту: обязательная авторизация по отпечатку пальца или ПИН-коду для каждой платежной операции, токенизация и Samsung KNOX.

Чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо открыть приложение Samsung Pay на совместимом устройстве, войти в учетную запись Samsung Account и добавить платежную карту Visa, эмитированную «АК БАРС» Банком.

«Считается, что Татарстан — один из самых продвинутых регионов России с точки зрения ИТ. Совершенно искренне могу утверждать, что теперь в этом отчасти заслуга компании Samsung и крупнейшего банка Татарстана «АК БАРС». — комментирует руководитель Samsung Mobile в России Аркадий Граф. — Я считаю, что это одно из самых главных направлений развития сервиса Samsung Pay в России — увеличение числа партнеров: сильных и авторитетных региональных банков».

Добавим, что Samsung Pay поддерживается на следующих устройствах Samsung: Galaxy S8 | S8+, Galaxy S7 edge | S7, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 | S6 Edge (только NFC), Galaxy Note5, Galaxy A7 (2017) | A5 (2017) | A3 (2017), Galaxy A7 (2016) | A5 (2016), а также Gear S3 classic | frontier.

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