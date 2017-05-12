В Китае будут лицензировать американских операторов электронных платежей
Власти Китая согласились до 16 июля начать процесс лицензирования американских компаний-поставщиков услуг электронных платежей (EPS). Об этом сообщается на сайте министерства торговли США.
Ведомство отмечает, что решение принято в рамках реализации 100-дневного плана действий в области экономики, о котором ранее в апреле договорились лидеры стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.
«Это должно привести к полному и быстрому доступу на рынок (КНР)», — говорится в пресс-релизе министерства.
Кроме того, китайские власти будут и дальше разрешать банкам страны выпускать бивалютные банковские карты под двумя брендами, что позволит американским операторам электронных платежей проводить транзакции в иностранной валюте.
Со своей стороны финансовые власти США обещают регулировать работу китайских банков в США на общих основаниях, «как и любые другие иностранные банковские институты» в соответствии с американскими законами.
Источник: РИА Новости