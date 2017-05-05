С 5 мая деньги из России на Украину с помощью оператора Western Union можно будет перевести только при условии открытия счета в банке. Об этом сообщает информационное агентство REGNUM.

Отмечается, что американский оператор международных денежных переводов Western Union ввел ограничение на перевод денег в связи с санкциями России, которые были приняты в ответ на украинские санкции против российских банков и платежных систем.

Напомним, 17 октября 2016 года на Украине вступило в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О применении персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер (санкций)». Согласно указу, на территории Украины запрещено работать 271 юридическому лицу из России, в том числе таким платежным системам и сервисам, как «Золотая корона», «Колибри», «Международные денежные переводы Лидер», «Юнистрим», Anelik, Blizko, WebMoney, «Яндекс.Деньги», QIWI Wallet и «Единый кошелек».

В ответ Россия приняла закон, запрещающий иностранным операторам денежных переводов осуществлять свою деятельность по приему денег из России и участие в платежных системах России в случае, если иностранное государство, к которому относится оператор, ввело санкции против российских операторов денежных переводов.

Последует ли примеру Western Union еще один крупный игрок на рынке международных денежных переводов — MoneyGram — пока неизвестно.

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