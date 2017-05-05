Чешская Mayzus Property Management заявила о намерении обанкротить фирму «РБК Мани» из-за долга, образовавшегося при оказании услуг по присоединению к платежной системе RBK Money, следует из уведомления в едином реестре юридически значимых сведений.

«»Майзус проперти менеджмент» уведомляет заинтересованных лиц о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «РБК Мани» ИНН 7725623238 ОГРН 1077763405280 несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности установленной решением Арбитражного суда в рамках дела №А40-134600/2015″, — указано в сообщении.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем «РБК Мани» являются кипрская Trigale Investments и белизская EastBound. В 2012 году «Известия» сообщали, что Trigale Investments выкупил долю в платежной системе RBK Money, а гендиректор холдинга РБК Сергей Лаврухин уточнял, что фактическим владельцем стал миноритарный акционер Андрей Морозов. В настоящее время на сайте RBK Money указано, что с 2012 года владельцем сервиса является кредитная организация ООО НКО «ЭПС». 10% небанковской кредитной организации принадлежит ООО «РБК Мани ИТЦ» (на 99% принадлежит кипрской компании «РБК Мани холдингс лимитед»), а остальные доли – нескольким физическим лицам.

Mayzus Property Management подала в суд на «РБК Мани» в июле 2015 года — компания требовала 145 млн рублей: долг в размере 124,78 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 20,39 млн рублей. Летом 2016 года суд удовлетворил требования Mayzus Property Management в полном объеме.

Как следует из определения суда, в 2011 году между фирмой «Инста Дилинг» и «РБК Мани» заключен договор о присоединении к платежной системе RBK Money и услугах информационно-технологического обмена.

«Согласно условиями договора, оператор предоставляет участнику доступ к системе, и обязуется за вознаграждение оказывать услуги информационно-технологического обмена, направленные на обеспечение взаимодействия и осуществления взаиморасчетов участника с пользователями в рамках двухсторонних отношений между ними, а участник обязуется соблюдать правила системы и оплачивать услуги оператора, как предусмотрено договором. Ответчику оказаны услуги на сумму 154 540 871 руб. 73 коп… Между ООО «Инста Дилинг» и MAYZUS Property Management s.r.o. заключен договор уступки права требования (цессии) от 06.09.2013 года», — указано в документе.

Ответчик не погасил долг на 128,74 млн, что и стало предметом иска со стороны Mayzus Property Management.

Источник: RNS

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