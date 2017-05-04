С сегодняшнего дня вступил в силу закон, ограничивающий денежные переводы из России в другие государства при помощи иностранных платежных систем. Документ принят в качестве зеркальной меры на действия Украины, связанные с запретом на ее территории российских платежных систем.

Нормы закона коснутся только экспресс-переводов, проводимых без открытия банковского счета. Теперь в случае введения со стороны иностранного государства запретов в отношении российских платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ РФ, трансграничный экспресс-перевод может пройти только через оператора, подконтрольного российскому юридическому лицу. То есть прямой экспресс-перевод между Россией и государством, которое ввело запрет на российскую платежную систему, будет невозможен.

Документ был подготовлен для «устранения негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, введенного 17 октября 2016 года». Тогда украинские власти ввели санкции в отношении российских платежных систем «Золотая корона», «Колибри» (Сбербанк), «Лидер», «Юнистрим», Anelik и Blizko.

По мнению председателя правления некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, несмотря на запрет экспресс-переводов из России на Украину, подобные услуги не уйдут с рынка, однако их стоимость может возрасти. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что запрет на экспресс-переводы на Украину позволит увеличить прозрачность и контроль за трансграничными переводами.

По материалам ТАСС

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