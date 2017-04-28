Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 9,25%. Об это сообщила пресс-служба регулятора.

«Совет директоров Банка России 28 апреля 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,25% годовых. Совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе с тем инфляционные риски сохраняются. В условиях умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться вблизи указанного уровня в 2018-2019 годах» — говорится в сообщении Центробанка.

Последний раз ЦБ снижал ключевую ставку в марте 2017 года. Шаг снижения составил 0,25 процентного пункта — с 10% до 9,75%.

Рынок ожидал снижения ставки в пределах 0,5 процентного пункта. «После заявления председателя ЦБ о том, что банк рассмотрит возможность понижения ставки на 25 б. п. или на 50 б. п., ожидания заметно изменились: если раньше инвесторы допускали, что ставка либо останется прежней, либо будет уменьшена на 25 б. п., то теперь вопрос заключается в том, насколько существенным будет снижение», — прогнозировал аналитик Sberbank CIB Том Левинсон.

Решение о снижении ставки было принято несмотря на ускорение инфляции в апреле. За прошлую неделю инфляция выросла на 0,2%. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что в апреле инфляция может вырасти до 4,3%. Ранее прогноз Минэкономразвития на апрель составлял 4,2%. Цель ЦБ по инфляции на 2017 год остается на уровне 4%.

Источник: RNS

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