Ростовский ресторан «Ростов-Папа» начал принимать к оплате биткоин. Об этом пишет издание «Деловое сообщество» со ссылкой на заявление директора ресторана Артура Григоряна. В заведении уверяют, что расплатиться криптовалютой не сложнее чем обычной банковской картой.

«Для оплаты биткоинами достаточно зайти на сайт нашего заведения, соответствующая вкладка там уже появилась. В любом случае, все цены нашего меню останутся в российских рублях – с помощью платежного шлюза сумма чека будет автоматически пересчитана по курсу биткоина, любые комиссии за перевод мы берем на себя, а сама процедура займет не более двух минут», — рассказал Артур Григорян.

Надо сказать, что ресторан «Ростов-Папа» стал первым заведением общественного питания на юге России, которое открыло прием криптовалют. Ранее такой способ оплаты ввело несколько ресторанов известной франшизы в Москве. В заведении пообещали не останавливаться на биткоине и, при наличии соответствующего спора, в дальнейшем внедрить оплату электронными валютами.

Интересно, что ранее курс биткоина вырос почти на $100 на фоне легализации в начале апреля криптовалюты в Японии и возможной легализации в 2018 году в России. При этом капитализация биткоина уже вплотную приближается к $20 млрд.

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