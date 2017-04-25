Сбербанк объявил о запуске мобильных платежных сервисов Apple Pay и Samsung Pay для своих российских клиентов, держателей карт Visa.

К предустановленному на смартфонах к банковскому приложению «Кошелек» «привязываются» данные пластиковой карты пользователя. В дальнейшем оплатить покупку в магазине можно, просто поднеся мобильный телефон к платежному терминалу и подтвердить ее отпечатком пальца.

Технологии мобильных платежей Samsung Pay и Apple Pay пришли в Россию 29 сентября и 4 октября прошлого года соответственно. Тогда они были доступны лишь держателям карт Mastercard. Первым, кто предложил Apple Pay в России, стал именно Сбербанк.

Сейчас Apple Pay поддерживают четырнадцать банков в РФ (шесть из которых работают только с Mastercard) и платежный сервис «Яндекс.Деньги». Систему бесконтактных платежей Samsung Pay поддерживают 12 российских банков (пять из которых предлагают сервис для держателей Visa) и те же «Яндекс.Деньги».

Представители банков констатируют: клиенты быстро привыкают к Apple Pay и Samsung Pay. Если поначалу многие тестировали данные сервисы на небольших транзакциях, то со временем сумма и частота оплат через них стали расти.

По материалам Ведомостей

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