В Госдуму внесен проект закона об идентификации клиентов банков по биометрическим данным
Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий осуществление идентификации потенциальных клиентов кредитных организаций с помощью биометрических данных.
«Это идентификация с помощью биометрических данных и электронной цифровой подписи физических лиц — потенциальных клиентов кредитных организаций. Чтобы они могли не заходить в офис, а давать согласие на передачу информации о них, в том числе по биометрии, в Единую систему идентификации и аутентификации», — пояснил Аксаков.
По словам депутата, биометрическая информация позволит банкам в дальнейшем идентифицировать клиентов банков и дистанционно оказывать финансовые услуги.
Соответствующие изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Изменения подготовлены в целях повышения доступности финансовых услуг и упрощения, поскольку не потребуются повышать затраты на открытие офисов и так далее, а гражданину не надо будет ходить по офисам, больше удобства будет», — отметил Анатолий Аксаков.
По материалам ПРАЙМ