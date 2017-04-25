Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий осуществление идентификации потенциальных клиентов кредитных организаций с помощью биометрических данных.

«Это идентификация с помощью биометрических данных и электронной цифровой подписи физических лиц — потенциальных клиентов кредитных организаций. Чтобы они могли не заходить в офис, а давать согласие на передачу информации о них, в том числе по биометрии, в Единую систему идентификации и аутентификации», — пояснил Аксаков.

По словам депутата, биометрическая информация позволит банкам в дальнейшем идентифицировать клиентов банков и дистанционно оказывать финансовые услуги.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Изменения подготовлены в целях повышения доступности финансовых услуг и упрощения, поскольку не потребуются повышать затраты на открытие офисов и так далее, а гражданину не надо будет ходить по офисам, больше удобства будет», — отметил Анатолий Аксаков.

По материалам ПРАЙМ

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