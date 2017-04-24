Популярный электронный кошелек Comepay и одноименная сеть платежных терминалов свернули свою деятельность после недавнего отзыва лицензии у Финарс Банка. Данная кредитная организация являлась расчетным центром платежной системы Comepay. Официальный сайт Comepay на данный момент недоступен.

В минувшую пятницу, 21 апреля 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Финарс Банк» (регистрационный номер 2938, г. Москва). Несмотря на то, что банк являлся расчетным центром платежной системы Comepay, однако он не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом регулятор признал, что деятельность Финарс Банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Финарс Банк» на 1 апреля этого года занимал 495 место в банковской системе РФ. Банк был зарегистрирован в июне 1996 года в Москве как ООО «КБ «Ист Бридж Банк»» и только в конце 2012 года был переименован в АКБ «Финарс Банк». Кредитная организация не имела лицензии на привлечение денег во вклады, поэтому не являлась участником системы страхования вкладов.

Восстановит ли работу платежная система Comepay после отзыва лицензии у своего расчетного банка? Минимальная надежда на это теоретически остается. По крайней мере на официальной странице Comepay в фейсбуке с сегодняшнего дня появилась картинка со скупой надписью о том, что сервис пока недоступен. Сохраняется и вероятность того, что платежная организация сейчас находится в поиске нового банка-партнера. Официальных комментариев от Comepay на этот счет пока не поступало. На запрос MoneyNews в компании также не ответили.

Ну а пока в ответ на жалобные публикации клиентов о невозможности войти на сайт сервиса и «зависании» денег, представители Comepay успокаивают, ничего при этом не конкретизируя. «Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему. Однако это не быстрый процесс, парой дней здесь не обойтись, поэтому вам необходимо подождать какое-то время. Точных сроков, к сожалению, сейчас назвать не можем. Мы будем держать вас в курсе событий и сразу же сообщим вам о том, что вы вновь можете проводить все необходимые операции с помощью Comepay. Следите за публикациями группы. Актуальные новости будем выкладывать именно там», — пишет техподдержка Comepay в фейсбуке.

Справляться с репутационными рисками Comepay будет тем сложнее, чем дольше она будет находиться в неработоспособном состоянии. Уже спустя несколько дней после отзыва лицензии у Финарс Банка, о прекращении приема денежных средств через Comepay объявили десятки компаний и партнерских сервисов платежной системы.

Напомним, Comepay начала свою деятельность в 2006 году. Компания активно занялась развитием собственной сети платежных терминалов, а также разработкой программных решений для обслуживания платежного бизнеса. По состоянию на 2016 год терминалы Comepay были представлены в 71 регионе России, а также в ряде стран СНГ и Израиле. Согласно статистике Comepay, на ее долю приходилось около 20% установленных в РФ платежных терминалов.

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