Популярный электронный кошелек Comepay и одноименная сеть платежных терминалов свернули свою деятельность после недавнего отзыва лицензии у Финарс Банка. Данная кредитная организация являлась расчетным центром платежной системы Comepay. Официальный сайт Comepay на данный момент недоступен.

ComepayВ минувшую пятницу, 21 апреля 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «Финарс Банк» (регистрационный номер 2938, г. Москва). Несмотря на то, что банк являлся расчетным центром платежной системы Comepay, однако он не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг. При этом регулятор признал, что деятельность Финарс Банка в основном была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась теневая продажа наличных денежных средств.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Финарс Банк» на 1 апреля этого года занимал 495 место в банковской системе РФ. Банк был зарегистрирован в июне 1996 года в Москве как ООО «КБ «Ист Бридж Банк»» и только в конце 2012 года был переименован в АКБ «Финарс Банк». Кредитная организация не имела лицензии на привлечение денег во вклады, поэтому не являлась участником системы страхования вкладов.

Восстановит ли работу платежная система Comepay после отзыва лицензии у своего расчетного банка? Минимальная надежда на это теоретически остается. По крайней мере на официальной странице Comepay в фейсбуке с сегодняшнего дня появилась картинка со скупой надписью о том, что сервис пока недоступен. Сохраняется и вероятность того, что платежная организация сейчас находится в поиске нового банка-партнера. Официальных комментариев от Comepay на этот счет пока не поступало. На запрос MoneyNews в компании также не ответили.

Ну а пока в ответ на жалобные публикации клиентов о невозможности войти на сайт сервиса и «зависании» денег, представители Comepay успокаивают, ничего при этом не конкретизируя. «Мы делаем все возможное, чтобы решить проблему. Однако это не быстрый процесс, парой дней здесь не обойтись, поэтому вам необходимо подождать какое-то время. Точных сроков, к сожалению, сейчас назвать не можем. Мы будем держать вас в курсе событий и сразу же сообщим вам о том, что вы вновь можете проводить все необходимые операции с помощью Comepay. Следите за публикациями группы. Актуальные новости будем выкладывать именно там», — пишет техподдержка Comepay в фейсбуке.

Справляться с репутационными рисками Comepay будет тем сложнее, чем дольше она будет находиться в неработоспособном состоянии. Уже спустя несколько дней после отзыва лицензии у Финарс Банка, о прекращении приема денежных средств через Comepay объявили десятки компаний и партнерских сервисов платежной системы.

Напомним, Comepay начала свою деятельность в 2006 году. Компания активно занялась развитием собственной сети платежных терминалов, а также разработкой программных решений для обслуживания платежного бизнеса. По состоянию на 2016 год терминалы Comepay были представлены в 71 регионе России, а также в ряде стран СНГ и Израиле. Согласно статистике Comepay, на ее долю приходилось около 20% установленных в РФ платежных терминалов.

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