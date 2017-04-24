Сервис электронных платежей helloPay, работающий в странах Восточной и Юго-Восточной Азии, переименован в Alipay. Ребрендинг стал результатом слияния Ant Financial (дочка Alibaba, владеющая Alipay — Прим.ред.)и helloPay Group, которая предоставляет услуги электронных платежей в Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах.

C 19 апреля helloPay сменил название на Alipay Singapore, Alipay Malaysia, Alipay Indonesia и Alipay Philippines на соответствующих рынках.

Как отмечает Reuters, слияние с helloPay и ребрендинг сервиса является частью курса Alibaba на расширение своего присутствия на рынках. В рамках этого курса компания также договорилась с индонезийской Emtek о разработке совместного сервиса мобильных платежей и объявила о планах инвестировать в филиппинскую платежную компанию Mint. Также к середине этого года Alibaba хочет закрыть сделку по приобретению международной системы денежных переводов MoneyGram, которая представлена почти в 200 странах мира.

Перечень услуг helloPay в результате ребрендинга не претерпит изменений, отметили в пресс-службе Alipay. Кроме того, новые региональные сервисы будут работать отдельно от основного приложения Alipay, насчитывающего около 450 млн пользователей в Китае.

helloPay Group — дочерняя структура Lazada Group. Alibaba Group Holding Ltd установила контроль над Lazada Group в 2016 году. Сумма сделки составила $1 млрд. Lazada специализируется в области электронной коммерции, ее штаб-квартира расположена в Сингапуре. Компания запустила сервис helloPay в 2014 году.

По материалам Reuters и РБК

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