Причиной технических сбоев, с которыми сегодня столкнулись клиенты Сбербанка в ряде восточных регионов России, стало внедрение новых функциональных возможностей в работе. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Как уточнили представители банка, «некоторое время наблюдались технические проблемы в работе банковских карт Visa».

Произошло это в результате внедрения новых функциональных возможностей. «Однако на текущий момент обслуживание карт восстановлено в полном объеме, — сообщили в Сбербанке. — Приносим извинения всем клиентам, столкнувшимся с невозможностью проведения операций».

Напомним, информация о масштабном сбое в работе банкоматов Сбербанка стала поступать сегодня из ряда восточных регионов страны. Так, первые жалобы пришли утром от клиентов банка в Барнауле. У них возникла проблема со снятием наличных с карт VISA через стационарные терминалы. После этого в соцсетях посыпались жалобы и от клиентов из других регионов.

По материалам РГ и пресс-службы Сбербанка

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