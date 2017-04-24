Создатели стартапа Plastc, призванного объединить все банковские карты клиента в одном устройстве, объявили о банкротстве. Собранных в ходе краудфандинга $9 млн оказалось недостаточно для реализации проекта.

Американский стартап Plastc был запущен в 2014 году. Как сообщает The Verge, целью проекта было создание отдельной карты-гаджета Plastc, на которой могла храниться информация до 20 карт клиента из разных банков. Разработчики называли свое детище «самой технически амбициозной смарт-картой на планете».

Планировалось, что Plastc будет поддерживать стандарты NFC (для бесконтактных операций), EMV (для кард-ридеров), а также RFID. Заряжаться устройство должно было при помощи беспроводной технологии, а со смартфоном синхронизироваться через протокол Bluetooth.

Безопасность в Plastc обеспечивал бы вводимый на экране устройства PIN, а также персонализация «привязанных» к устройству банковских карт. Во избежание скимминга на картах должны были присутствовать имя и фамилия владельца.

Также устройство поддерживало бы режим удаленного стирания, в котором пользователь мог дистанционно, через смартфон, уничтожить все данные в случае утери Plastc. Стоимость устройства для потребителя три года назад оценивалась в $155.

По словам разработчиков Plastc, на данный момент вся команда стартапа уволена, поддержка проекта в интернете прекращена. Причина закрытия — отсутствие средств на его создание. «Мы ожидали получить дополнительное финансирование в размере 3,5 млн в феврале 2017 года, но этого не случилось», — констатировали создатели сервиса.

Cудьба уже собранных на проект $9 миллионов осталась неизвестной. Люди, сделавшие предзаказ устройства, скорее всего, обратно свои деньги не получат.

По материалам CNews

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