Группа QIWI договорилась о создании двух совместных предприятий с крупным производителем контрольно-кассовой техники «Штрих-М». Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на представителей обеих компаний, новые СП займутся разработкой, дистрибуцей и обслуживанием новой линейки кассовых аппаратов и ПО для офлайн- и онлайн-ритейла в сфере малого и среднего бизнеса. Размер инвестиций не раскрывается.

Напомним, что с 1 июля этого года большинству российских предпринимателей необходимо перейти на использование специальной ККТ для отправки данных в ФНС в режиме онлайн. Изменения касаются как обычных, так и интернет-магазинов. К дедлайну на новый порядок применения должны перейти более 1 млн касс, а к 1 июля 2018 года — еще около 2 млн.

Первое СП, ООО «Киви Штрих», будет развивать бюджетную линейку компактных «умных» касс для офлайн-ритейлеров. Устройство будет состоять из фискального регистратора, хаба для подключения периферии и планшета на Android с кассовым приложением. Комплект будет взаимодействовать с облачным сервисом, к которому предприниматель сможет подключать программные продукты QIWI. По словам коммерческого директора «Киви Штрих» Александра Байдакова, конкурентным преимуществом компании станет кастомизированный конструктор за счет вариативности решения.

Второе СП появится в мае и займется разработкой и реализацией онлайн-касс для интернет-магазинов. «Основной продукт будет представлять сервер, в котором находятся фискальный регистратор и фискальный накопитель предприятий. Интернет-магазин передает данные по протоколу оператору фискальных данных. Преимущество сервера в том, что это более дешевый аналог покупки обычной кассы», — отметил представитель QIWI.

Один из основных конкурентов QIWI и «Штрих-М» на рынке «умных» касс является компания «Эвотор», созданная в июне 2016 года Сбербанком, производителем касс «Атол» и сооснователем QIWI Андреем Романенко.

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