Банк «Санкт-Петербург» сообщил о запуске мобильного сайта. Ресурс является совместной разработкой Студии Артемия Лебедева и команды BSPB Digital, подразделения, отвечающего за развитие digital-продуктов банка. Мобильный сайт дополняет функционал мобильного банкинга BSPB Mobile и ориентирован на клиентов категорий Мобайл first/Mobile Only.

Как подчеркивается в пресс-релизе кредитной организации, мобильный сайт создан как часть единой экосреды, в основе которой — приложения мобильного банкинга BSPB Mobile для платформ iOS, Android и WindowsMobile. Новый онлайн-ресурс обеспечит органичное и бесшовное продолжение пользовательского опыта, когда клиенту необходимо, в дополнение к функциональности финансового приложения, получить информацию о продуктах банка. Кроме того, мобильный сайт станет точкой входа в банк для тех пользователей, которые решили стать клиентами, изучив продуктовый контент.

«Решение запустить мобильный сайт именно сейчас – это отнюдь не «запоздалая реакция» на давнишний тренд, мы уверены в точной своевременности старта этого ресурса, — комментирует директор по digital-продуктам БСПБ Владимир Китляр. — Мода на «тотальную мобильность» зародилась еще лет пять назад, но очень долго оставалась лишь иллюзорным предметом обсуждений на отраслевых конференциях, не имея по-настоящему массового проникновения в клиентскую аудиторию, это был все же «период десктопного банкинга». Сейчас можно смело констатировать, что центр тяжести реально сместился в пользу мобильного банкинга. Изменилась и парадигма подходов к созданию мобильных сайтов.

По словам Китляра, доступность быстрого и недорогого мобильного интернета в сочетании с большими экранами современных смартфонов позволяет делать мобильные сайты лаконично, но уже не аскетично, как прежде.

«Наш мобильный сайт – это не «открытка с контактами», а полноценный бизнес-инструмент, созданный исходя из потребностей живого клиентского опыта»», — заключил директор по digital-продуктам БСПБ.

Мобильный сайт Банка «Санкт-Петербург» доступен со смартфонов по адресу www.bspb.ru.

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