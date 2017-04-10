В Росреестре рассматривают возможность применения решений на базе блокчейна на вторичном рынке недвижимости. Об этом в интервью «Коммерсанту » рассказала руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко.

По ее словам, внедрение решений на базе блокчейна станет актуальным после перевода документооборота организации в электронный вид и создания «личного кабинета правообладателя». С его помощью граждане смогут узнавать актуальные сведения об объектах недвижимости, историю перехода прав собственности, а также подавать заявления на исправление ошибок в данных ЕГРН, уточнила глава Росреестра.

«Технология блокчейн может быть реализована на следующем этапе — например, на вторичном рынке недвижимости по отношению к квартирам с проверенной историей сделок», — сообщила Абрамченко.

В марте этого года пилотный проект по применению блокчейна на базе Росреестра был направлен Банком развития и внешнеэкономической деятельности в Минэкономразвития РФ.

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