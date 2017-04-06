Дочка Samsung запустит блокчейн-платформу Nexledger
Дочернее подразделение южнокорейского технологического гиганта — Samsung SDS представило финансовую блокчейн-платформу для сегмента B2B под названием Nexledger.
Новая платформа призвана снизить затраты компаний при осуществлении цифровых финансовых транзакций и более эффективного обмена данными. Также Nexledger предоставляет решение для цифровой аутентификации Nexsign, а также платежный сервис на базе блокчейн.
Samsung SDS начала разрабатывать блокчейн-решения еще в 2015 году. В 2016 году компания инвестировала в корейский блокчейн-стартап Blocko, а также получила семь патентов на собственные разработки в сфере технологии распределенного реестра.
Благодаря Blocko, Samsung уже удалось в прошлом году применить возможности платформы Nexledger для сферы цифровой аутентификации личности в подразделении Samsung Card.
В Samsung SDS уверены, что в ближайшие годы технологию блокчейн ждет стремительный рост и постепенная коммерциализация.
По материалам ZDNet и Forklog
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