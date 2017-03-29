В России финансирование незаконной деятельности, в том числе террористической, осуществляется преимущественно через электронные кошельки, а не через благотворительные организации. Об этом сегодня журналистам заявил замглавы Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Согласно информации международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), доходы ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России. — ред.) растут за счет пожертвований со стороны благотворительных организаций. Ливадный подчеркивает, что данная практика для России не характерна.

Российские благотворительные организации действуют по иным стандартам. Кроме того, в результате полной имплементации стандартов FATF, в нашей стране выстроена система контроля за деятельностью НКО, отметил Ливадный.

«Поэтому сказать, что это характерно для нашей юрисдикции, я не берусь», — сказал замглавы Росфинмониторинга. Отсутствие практики финансирования противоправной деятельности со стороны российских НКО — это результат грамотного выстраивания законодательства об их деятельности, указал Павел Ливадный.

«В других странах стандарты FATF соблюдаются не в таком объеме. Если ослабить соответствующие нормативные требования, соответствующие законодательные акты, то та же самая система придет и в Российскую Федерацию», — предупредил Ливадный.

По его словам, в России финансирование противоправной деятельности, в том числе террористов, чаще осуществляется посредством неидентифицированных средств платежей — электронных кошельков. Также преступники могут привлекать собственные средства — продавать недвижимость или же получать банковские кредиты.

Источник: RNS

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