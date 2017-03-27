Украинское почтовое ведомство напомнило гражданам о возможности отправки и получения денежных переводов между Украиной и Россией с помощью услуги «Почтовый перевод».

Как отмечается на сайте Укрпочты, почтовые переводы осуществляются через международную финансовую систему всемирного почтового союза между отделениями почтовой связи.

«Мы продолжаем в обычном режиме принимать и выплачивать международные почтовые переводы как в иностранной, так и в национальной валюте. Географическое покрытие и сеть отделений позволяют доставить отправление в любую точку страны», — отметил директор департамента финансового бизнеса Артур Муравицкий.

По его словам, кроме удобства и доступных тарифов, Укрпочта предлагает еще адресную доставку, «когда ваши близкие получат средства непосредственно в руки».

Напомним, на прошлой неделе Госудума РФ приняла в третьем чтении закон об ограничении денежных переводов без открытия банковских счетов из России за рубеж с помощью иностранных платежных систем.

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