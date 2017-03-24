Крупнейший биткоин-процессинг BitPay с 23 марта начал взимать с клиентов комиссию за обработку транзакций. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Причина — высокие операционные издержки BitPay, обусловленные стремительным ростом комиссий в майнинговой сети биткоина. По данным BitPay, в феврале 2017 года совокупные расходы компании на оплату комиссий биткоин-сети превысили $50 тыс. Это же вынудило BitPay увеличить порог минимальной транзакции с $0,04 до $1.

Стоимость платежей на платформе BitPay отныне рассчитывается автоматически, с учетом текущего размера комиссий в сети биткоина.

По словам представителей процессингового сервиса, если для клиента сумма комиссии слишком высока, то «у него есть право не оплачивать ее». «Мы понимаем, что для многих пользователей повышение стоимости услуг может сделать мелкие платежи невыгодными. Рост биткоин-сети требует от BitPay поиска инновационных решений», — сообщили в компании.

Ранее стало известно о том, что в марте комиссии за транзакции начал взимать оператор цифровых валют Coinbase.

По материалам BitPay и ForkLog

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