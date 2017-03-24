Банк России впервые с сентября 2016 года снизил ключевую ставку — на 25 б.п., до 9,75% и дал сигнал о том, что уровень ставки может быть снижен в ближайшее время. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам сегодняшнего заседания совета директоров.

«Совет директоров Банка России 24 марта 2017 года принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности.

Также Банк России проинформировал, что будет оценивать дальнейшую динамику инфляции и экономики относительно прогноза и допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во II-III кварталах текущего года.

Регулятор отмечает, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировалось, а «риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% к концу 2017 г., несколько снизились». «Однако сохраняются риски для закрепления инфляции на целевом уровне в среднесрочной перспективе», — подчеркивается в сообщении регулятора.

Банк России отмечает, что восстановление экономической активности происходит быстрее, чем ожидалось.

«Ожидается рост ВВП на 1-1,5% по итогам 2017 года и на 1-2% в 2018-2019 годах с учетом текущей динамики восстановительных процессов и повышения устойчивости экономики к колебаниям внешнеэкономической конъюнктуры. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время», — сообщает регулятор.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 апреля 2017 года.

По материалам Банка России и ТАСС

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