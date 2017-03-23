«Яндекс» сообщил о возможных рисках для своей «дочки» «Яндекс.Деньги» в случае, если Сбербанк и AliExpress (входит в Alibaba Group) создадут совместное предприятие в сфере e-commerce.

Как сообщается в отчете «Яндекса» за 2016-й год, возможное сотрудничество Сбербанка и AliExpress может негативно повлиять на бренд и бизнес «Яндекс.Денег», поскольку бизнес «Яндекс.Денег» построен на совместной работе с банком. Добавим, что в 2013 году Сбербанк России выкупил 75% в уставном капитале «Яндекс.Денег», «Яндекс» сохранил за собой блокпакет.

«Хотя мы стремились внедрять надлежащие меры контроля и защиты, однако как миноритарный партнер мы не можем гарантировать, что бизнес будет всегда функционировать в соответствии со стратегией «Яндекса», — говорится в материалах компании.

Также отмечается, что совместное предприятие Сбербанка и AliExpress потенциально может конкурировать с сервисом «Яндекс.Маркет», который на 100% принадлежит «Яндексу».

Напомним, о планах по созданию в первой половине 2017 года совместного предприятия Сбербанка и Alibaba Group в области интернет-торговли стало известно в начале этого года. Предполагается, что Сбербанк вложит в новую компанию денежные средства, а также маркетинговые и логистические технологии. Alibaba Group, в свою очередь, может внести в СП свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а также, возможно, в Турции и некоторых странах Восточной Европы.

По материалам INTERFAX.RU

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