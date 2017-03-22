В России созданы условия для функционирования платежных систем и банков в случае отключения страны от SWIFT или других ограничений. Об этом на сегодняшней встрече с Владимиром Путиным сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Набиуллина напомнила, что внешние негативные факторы выявили уязвимости банковской инфраструктуры в РФ. После этого процессинг зарубежных платежных систем был переведен в Россию. Кроме того, «сейчас уже более 90% банкоматов и платежных терминалов готовы к принятию нашей собственной карты «Мир», сказала глава ЦБ.

«Аналогично были угрозы, связанные с тем, что нас могут отключить от SWIFT. Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог», — подчеркнула Набиуллина.

«Также выявилась наша уязвимость в перестраховании, — продолжила глава ЦБ. — У нас не было достаточных емкостей по перестрахованию, и в прошлом году был принят закон, — спасибо за поддержку этого законопроекта, — мы создали во второй половине года компанию по перестрахованию рисков, особенно по нашим санкционным предприятиям, и сейчас быстро достаточно (это) набирает обороты».

Таким образом, заключила Набиуллина, «основные элементы инфраструктуры финансового рынка были досозданы — то, чего нам не хватало». По ее словам, этому помогло и то, что ЦБ в 2013 году стал мегарегулятором и может смотреть на весь финансовый рынок полностью.

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