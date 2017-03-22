Южнокорейская корпорация LG Electronics в партнерстве с американской компанией Dynamics создает собственную мобильную платежную систему под рабочим названием LG Pay. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Согласно достигнутой договоренности, LG возьмет на вооружение беспроводную технологию от Dynamics. Запуск системы запланирован на июнь 2017 года.

LG Pay будет похожа на технологию Samsung Pay, позволяющую оплачивать покупки путем прикосновения смартфоном к терминалу для считывания данных о привязанных к мобильному приложению банковских карт. При этом системные алгоритмы все-таки будут отличаться.

Флагманский смартфон LG G6 уже поставляется со всем необходимым оборудованием для осуществления таких платежей. В планах корпорации — распространить платежную технологию и на другие модели своих смартфонов после обновления ПО.

Между тем LG до сих пор не заявила о намерениях по расширению данной услуги для других стран. Пока переговоры ведутся только с представителями компаний из Южной Кореи.

По материалам Banki.ru

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