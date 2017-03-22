Сегодня Государственная Дума приняла в третьем чтении закон об ограничении денежных переводов из России за рубеж с помощью иностранных платежных систем.

Согласно поправкам, в случае введения иностранным государством запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Центробанком РФ, трансграничный перевод из России на территорию такого государства может быть осуществлен только с помощью оператора, который контролируется российскими юридическими лицами. Данные правила будут распространяться на переводы без открытия банковского счета, сообщает «Интерфакс».

Информацию о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, зарегистрированных ЦБ, Банк России будет размещать на своем сайте.

Закон «О внесении изменения в закон «О национальной платежной системе» вступит в силу через месяц после дня его официального опубликования. При этом нормы закона будут действовать в отношении уже введенных иностранными государствами запретов в отношении зарегистрированных в РФ платежных систем.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, отмечает автор документа в пояснительной записке. Напомним, в конце октября 2016 года Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем, в том числе «Золотой Короны» и «Юнистрима».

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