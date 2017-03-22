Эволюция законодательной базы ЕС влечет за собой обновление международного финансового рынка. Платежная Директива PSD2 повлияет на всю платежную индустрию.

На конференции, которая пройдет в подмосковном отеле Istra Holiday 5 и 6 июня 2017 года, можно будет из первых уст узнать, как PSD2 отразится на платежном бизнесе в Европе, а главное — как действовать в новых реалиях и управлять ситуацией.

AdvaPayClub (в составе Advapay Events) на своих мероприятиях стремится предложить представителям международных юрисдикций возможность плодотворного нетворкинга, наладить конструктивный диалог между российскими и европейскими участниками.

Во время конференции будут рассмотрены следующие ключевые вопросы:

— Последствия введения европейской платежной директивы PSD2 для банков и PSP;

— Динамика развития технологии Blockchain и ее влияние на платежный бизнес;

— Влияние геополитики на развитие международных финансовых проектов: последствия Brexit, Литва как новый финтех-центр Европы, законодательные инициативы в РФ.

Конференция пройдет в формате неформальной встречи профессионалов платежного бизнеса. Приглашаются собственники и топ-менеджеры российских, европейских банков и PSP, технологических компаний, AML и PSD2-консультанты, адвокаты-регистраторы и др.

Среди спикеров: Ugo Bechis,сопредседатель Lafferty Brexit Council; Craig James, генеральный директор NeoPay Ltd, специалист Управления по финансовому регулированию и надзору FCA; Scott Dawson, коммерческий директор NeoPay Ltd.; Дмитрий Апочкин, управляющий партнер Advanced Management Technologies LP; Marius Dubnikovas, руководитель департамента продаж Mandatum life Baltic SE; Lisa Terziman (Gutu), соучредитель и Технический директор Fentury.

Участников мероприятия ждет организованный нетворкинг, приятная атмосфера загородного отеля, возможность не только обсудить актуальные тренды платежного бизнеса, но и прекрасно отдохнуть.

Все выступления участников основаны на реальной практике российских и международных компаний, являющихся лидерами в своей отрасли. Данные кейсы могут служить примером для развития Вашего бизнеса!

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