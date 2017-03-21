Через 10–15 лет 47% российских пользователей интернета готовы отказаться от использования наличных. Об этом говорится в последнем опросе, проведенном платежной системой PayPal и агентством Data Insight.

В ходе опроса под названием «Жизнь в сети. Как россияне покупают, платят и зарабатывают» было отобрано 4014 респондентов — российских интернет-пользователей из разных городов в возрасте от 18 до 64 лет.

Отвечая на вопрос «Как скоро Вы сможете отказаться от наличных?», 13% опрошенных сказали, что уже сейчас почти не пользуются, 20% — смогут отказаться от использования наличных в ближайшие 2–3 года, 33% — через пять лет, 47% — через 10–15 лет, 62% — через 20 лет.

В исследовании также отмечается, что платежи онлайн перестают быть сервисом только для продвинутых: 25% новых пользователей онлайн-платежей живет в небольших городах, более чем у половины пользователей ежемесячный доход на семью составляет менее 50 тыс. руб.

Согласно опросу, на долю наличных сегодня приходится около трети текущих расходов россиян. В среднем из 10 тыс. рублей на текущие расходы 6360 рублей хранятся в безналичном виде. В 2016 году аналогичный показатель составлял 6250 рублей, в 2015 году — 6180 рублей.

Источник: RNS

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