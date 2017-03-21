С сегодняшнего дня сообщества в популярной соцсети ВКонтакте получили возможность принимать денежные переводы. Новая функция будет полезна всем предпринимателям, продающим товары или услуги ВКонтакте, а также для группового сбора средств на базе сообществ.

Таким образом пользователи ВКонтакте могут отправить средства с банковской карты непосредственно в группу через сообщения сообщества. Принять перевод смогут администраторы и редакторы сообщества, кроме модераторов. История переводов будет доступна в разделе «Управление сообществом».

Переводы доступны как с компьютеров, так и с мобильных устройств. Чтобы начать принимать переводы, потребуется предварительно подключить функционал сообщений сообщества.

Для держателей карт Mastercard и Maestro до 31 марта 2017 года комиссия не взимается. Комиссия за отправку средств с карт Visa составляет 1% от суммы перевода, но не менее 40 рублей. Банк-эмитент, при этом, может взимать дополнительную комиссию.

Минимальная сумма одного перевода — 100 рублей, максимальная — 75 тыс. рублей. Лимиты по одной карте — 150 000 рублей в сутки и 600 000 рублей в месяц раздельно на отправку и на получение.

Получатель может принять перевод в течение 5 суток с момента отправки. Срок зачисления перевода на карту получателя зависит от банка-эмитента и составляет от нескольких секунд до нескольких дней после получения.

Отправить перевод можно с карт Mastercard, Maestro и Visa российских банков, получить — на выпущенные в России карты Mastercard, Maestro и Visa, а также на карты Mastercard и Maestro, выпущенные в Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Казахстане, Латвии, Литве, Молдавии, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.

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