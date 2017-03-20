42% россиян опасаются потери денежных средств при совершении покупок в Интернете с помощью смартфонов, а также боятся взлома их банковских счетов через мобильные приложения. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования «Мобильная безопасность — 2017», проведенного компанией Gemalto совместно с международным агентством YouGov.

Вместе с тем, респонденты разошлись в вопросе относительно того, кто именно должен нести ответственность за безопасность мобильных приложений. 34% опрошенных возлагают за это вину на компаний-разработчиков приложений, 23% главным виновником считают магазины онлайн-приложений (Apple AppStore, Google Play и т. п.), операторов связи предлагают обвинять 21% респондентов, а 14% возлагают за это ответственность на производителей смартфонов.

Любопытнымми оказались и результаты по вопросу о простоте использования средств обеспечения безопасности смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства должны быть максимально простыми и не требовать дополнительных усилий.

Однако, когда речь заходит уже непосредственно об упрощении процедуры безопасности, то здесь только 20% опрошенных полностью согласны с тем, что им было бы достаточно одного пароля или пин-кода, чтобы разблокировать доступ к приложениям. Таким образом, среди респондентов прослеживается очевидный спрос на простые и эффективные средства защиты мобильных устройств.

Что касается обеспечения безопасности данных смартфона, то среди российских респондентов лидировали такие средства защиты, как: антивирусное ПО (61%), запрос подтверждения дополнительного пароля или секретной фразы по SMS/e-mail/телефону (45%) и использование стандартного пароля (39%). Применение средств шифрования данных также стало одним из популярных вариантов ответа — его отметили 39% опрошенных.

И только 22% россиян удовлетворены приложениями на своем смартфоне, поэтому не стали бы устанавливать никаких дополнительных «примочек» для безопасности. Почти половина респондентов (47%) сообщили, что в условиях полной безопасности воспользовались бы цифровым удостоверением личности (возможностью использовать смартфон в качестве паспорта), а цифровую подписью для официальных документов взяли бы на вооружение 38% респондентов.

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