Работа китайских биткоин-бирж будет регулироваться законами, применяемыми в банковской деятельности. Этого требуют новые нормы, установленные Национальным банком Китая (НБК), сообщает The Wall Street Journal.

Теперь криптовалютные площадки Поднебесной обяжут придерживаться принципов противодействия отмыванию денег, раскрывать информацию о своих клиентах, а также регулярно отчитываться обо всех подозрительных транзакциях.

Пока новые правила находятся на стадии разработки, но для многих уже очевидно, что их принятие еще сильнее зарегулирует криптовалютный бизнес в Китае. Некоторые эксперты, однако, отмечают, что данная инициатива НБК положительно скажется на деятельности местных бирж, так как будет способствовать уменьшению их правовой неопределенности.

Напомним, ранее специалисты главного финрегулятора КНР проверили несколько крупных криптовалютных бирж, заявив о необходимости установления единых правил их регулирования. После этого биржи решили временно приостановить вывод денежных средств до вынесения НБК окончательного решения.

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