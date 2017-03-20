В 2016 году портфель POS-кредитов Почта Банка увеличился на 19% и составил порядка 16 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Вместе с тем, количество продаж кредитов на покупку товаров выросло год к году на 17%, до 725 тысяч штук. Объем выдач составил 21,5 млрд рублей (+21% к 2015 году).

Наиболее популярными товарными категориями, которые клиенты «Почта Банка» приобретали в кредит, стали: мобильные телефоны, компьютеры, бытовая техника, верхняя одежда и предметы мебели. Максимальный уровень выдачи POS-кредитов, под влиянием фактора сезонности, был зафиксирован в декабре 2016 года – клиенты заключили с банком более 100 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

«Весь прошлый год мы активно развивали партнерскую базу, что нашло свое отражение в финансовых результатах работы POS-сегмента. Показывая высокую экономическую эффективность, товарное кредитование остается важным каналом привлечения новых заемщиков. В 2017 году мы продолжим наращивать POS-портфель, охватив регионы Северного Кавказа и Дальнего Востока», — отметил руководитель службы целевого кредитования «Почта Банка» Андрей Павлов.

Согласно данным аналитического агентства Frank Research Group, по итогам прошлого года «Почта Банк» усилил свои позиции в сегменте POS-кредитования, поднявшись с 7 на 6 место.

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