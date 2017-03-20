В России появился новый тип вируса, которые атакует ATM-устройства банков (банкоматы). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников издания, на прошлой неделе они получили рассылку Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCert), в которой описывался новый способ хакерских атак. Интересно, что вирус нацелен не на кражу средств клиентов, а непосредственно на деньги в банкомате. При вводе определенного кода зараженное ATM-устройство выдает все крупные купюры.

В мире данная мошенническая схема уже известна, в России же выявлена впервые. Как следует из рассылки FinCert, в нашей стране зафиксированы поражения новым вирусом устройств крупнейшего производителя банкоматов — NCR, а значит опасность может представлять практически любой банкомат.

Антивирусные программы пока бессильны. У вируса нет файлового тела, и находится в оперативной памятики банкомата он может не ограничено длительное время. Между тем, вирус может удалиться из «оперативки» ATM-устройства после его перезагрузки, но эту процедуру невозможно провести незаметно для клиентов.

Пока же банкиры вынуждены страховать свои банкоматы от подобных хищений, но такой подход, скорее всего, будет только на руку злоумышленникам.

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