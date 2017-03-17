Япония собирается предложить России идею создания общей электронной валюты, которая бы использовалась на южных Курилах в рамках совместной хозяйственной деятельности. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Предполагается, что новая электронная валюта могла бы использоваться взамен национальных валют в рамках двухстороннего сотрудничества на четырех островах южных Курил. Данная идея, в частности, входит в список предложений, подготовленный правящей Либерально-демократической партией накануне первых консультаций по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах между РФ и Японией.

Отмечается, что список предложений в самое ближайшее время будет передан правительству. В нем также подчеркивается, что совместная хозяйственная деятельность должна способствовать развитию и процветанию как четырех южнокурильских островов, так и северного японского острова Хоккайдо.

Первые консультации по совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на южных Курилах пройдут уже 18 марта в Токио. Российскую сторону на них будет представлять замглавы МИД Игорь Моргулов, японскую — его коллега, Такэо Акиба.

По материалам ТАСС

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