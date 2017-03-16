Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, который признает утратившим силу закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Авторами законопроекта выступили депутаты от «Справедливой России». Они объяснили необходимость отмены документа негативными социальными последствиями, связанными с развитием «ростовщического» кредитования населения микрофинансовыми организациями.

Социально-экономическое положение в стране все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию; при этом микрофинансовые организации выдают заемщикам деньги под «ростовщические» проценты. При этом не все заемщики осознают, к каким тяжелым материальным последствиям могут привести микрозаймы под 2% и более в день, поясняют справедливороссы.

Однако парламентский комитет по финрынку допускает, что признание закона утратившим силу резко ухудшит положение заемщиков, поскольку фактически лишит их предоставляемой по закону защиты. Необходимо также учитывать, что отмена закона не приведет к ликвидации микрофинансовой деятельности, поскольку вне специального регулирования предоставляющие гражданам займы организации будут руководствоваться общими нормами Гражданского кодекса, напомнили в комитете.

Российское правительство также не поддерживает законопроект, так как утрата законом силы не только не приведет к улучшению защиты прав граждан, но и может повлечь за собой негативные последствия, включая развитие «теневого рынка» микрокредитования. Кабмин считает необходимым продолжить совершенствование деятельности микрофинансовых организаций в рамках возможных изменений норм законов.

По материалам РИА Новости

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