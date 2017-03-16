Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении ряда российских банков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Санкции сроком на один год будут применены к публичному акционерному обществу «Сбербанк», ОАО VS Bank, ОАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк), ОАО «ВТБ Банк», ОАО «БМ Банк» в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц», — говорится в сообщении.

Порошенко также обязал МИД Украины проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер.

Таким образом, Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 15 марта.

Реализацию и мониторинг эффективности санкций должны обеспечить кабмин и Нацбанк Украины. Они должны «безотлагательно принять меры по запрету размещения средств государственных предприятий, учреждений, организаций и хозяйственных обществ, в уставных капиталах которых есть корпоративные права государства, в банках, указанных в решении СНБО».

15 марта Национальный банк Украины предложил ввести санкции в отношении банков с российским государственным капиталом, работающих на территории страны. Ограничения предусматривают запрет на вывод капитала за пределы Украины и операции с материнскими компаниями в России.

Сегодня дочерний банк Сбербанка на Украине временно заблокировал расходные операции по кредитным картам для физических лиц. Накануне банк ввел новые лимиты на операции клиентов. С 16 марта введен лимит переводов с карты на карту — 30 тыс. гривен в день с учетом комиссии. Также были введены ограничения по корпоративным картам, а также на любые безналичные операции с карточных счетов.

13 марта головной офис Сбербанка в Киеве, на улице Владимирской, приостановил работу из-за блокады активистами националистических организаций. Также Сбербанк сообщил о том, что за последнюю неделю зафиксировано более 26 фактов вандализма в отношении отделений и банкоматов «дочки» Сбербанка на Украине.

По материалам RNS

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