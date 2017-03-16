Кабинет министров РФ предложил разрешить денежные переводы без открытия банковского счета в страны, вводящие запреты в отношении российских платежных систем, только через подконтрольные России платежные системы и инфраструктуру. Соответствующие поправки опубликованы на сайте кабмина, передает ТАСС.

Речь идет о поправках в законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе», принятый в первом чтении 22 февраля 2017 года.

«Поправками к законопроекту уточняется, что в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем осуществление трансграничного перевода денежных средств без открытия банковского счета в рамках платежных систем (иностранных платежных систем) может производиться из России в такое иностранное государство только при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией», — говорится в сопроводительных документах к поправкам.

Как указывается в поправках, речь идет в том числе и о запретах на получение денежных переводов из России, на привлечение операторов услуг платежной инфраструктуры, расположенных в РФ, на участие в платежных системах.

Также предусмотрено, что нормы законопроекта распространяются на запреты, введенные до его вступления в силу.

(Всего прочитано 14 раз, из них 14 посещений сегодня)