Трансграничные переводы физических лиц из России за рубеж, включая переводы через платежные системы, в 2016 году составили $35,928 млрд, увеличившись на 2,3% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Центробанка РФ.

По данным ЦБ, переводы физлиц из РФ в страны дальнего зарубежья по итогам прошлого года составили $25,799 млрд (+7,2% в годовом выражении), в страны СНГ — $10,129 млрд (-8,4%).

Что касается переводов в РФ из-за границы, то в 2016 году их объем составил $18,363 млрд, снизившись на 1,1% по сравнению с показателем 2015 года. Из них $15,515 млрд пришлись на переводы из стран дальнего зарубежья и $2,847 млрд — из стран СНГ.

Средняя сумма одного денежного перевода из РФ в 2016 году составила $211 против $210 годом ранее, в РФ — $560 против $725 прошлогоднего показателя.

В тройке лидеров стран СНГ по оборотам переводов с Россией в 2016 году (в порядке убывания объема) — Узбекистан, Киргизия и Казахстан, а среди стран дальнего зарубежья — Китай, Грузия и Турция. При этом, из всех этих топовых стран положительное сальдо переводов у РФ только с Казахстаном: именно из этой страны в РФ поступает больше переводов, чем отправляется в нее из России.

По материалам ЦБ РФ и Bankir.ru

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