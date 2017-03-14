Банк Русский Стандарт и American Express (AmEx) объявили о начале эмиссии дебетовой карты American Express Platinum Debit Card. В России выпущена первая дебетовая карта платежной системы American Express.

По всему миру AmEx позиционирует себя как премиальная и принципиально ориентируется на выпуск кредитных карт. До сих пор дебетовые карты AmEx выпускались только в Мальдивской Республике.

Новые карты будут приниматься в миллионах торговых точек – партнерах American Express по всему миру. Появление такой карты в России продиктовано растущей осторожностью граждан в отношении кредитных продуктов. По мнению экспертов, дебетовая карта AmEx может оказаться значительно популярнее кредитных конкурентов.

Держателям карты Platinum Debit будут доступны все традиционные для AmEx привилегии и эксклюзивные сервисы, например, круглосуточная консьерж-служба. Специальная программа The Vacation Collection предоставит держателям карт Platinum Debit эксклюзивные привилегии на проживание в отелях. Также держатели карты получают доступ к статусным программам Melia, скидкам на прокат автомобилей в компаниях Avis, Hertz и др.

Кроме того, держатели Platinum Debit Card бесплатно подключены к бонусной программе Membership Rewards, которая позволяет накапливать несгораемые баллы при оплате покупок с помощью карты и обменивать их на вознаграждения. В том числе, на отдых в великолепных отелях, авиабилеты, электронику и товары ведущих мировых производителей.

Дебетовые карты American Express банка Русский Стандарт будут выпускаться в рублях, евро и долларах США. Среди возможностей карты – дополнительный доход на остаток: 4% по рублевой карте и 1% по карте в валюте.

Пока ни одной платежной системе в мире не удалось повторить модель работы American Express в части организации путешествий и досуга. Многолетняя международная практика развития преимуществ, а также существенный опыт по взаимодействию с партнерами сформировали уникальную бизнес-модель, включающую современные информационные технологии, многие из которых являются собственными разработками платежной системы American Express.

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