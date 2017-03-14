Сегодня украинский ПриватБанк представил общественности цифровой бесконтактный кошелек на платформе Mastercard Enablement Digital Service (MDES). Пользователи смогут быстро и безопасно рассчитываться в обычных магазинах с помощью смартфонов на POS-терминалах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты от Mastercard.

Процесс разработки и тестирования бесконтактного кошелька от Mastercard и ПриватБанка занял примерно полгода. На данный момент заявки в Mastercard на совместную реализацию аналогичного решения подали около 10 банков.

Цифровой кошелек от ПриватБанка доступен для мобильных устройств, работающих под операционной системой Android 4.4 KitKat и выше со встроенным NFC-чипом. Предварительно пользователю услуги потребуется установить и активировать сервис NFC-платежей в приложении Приват24. После этого в торговой точке клиенту достаточно будет просто поднести разблокированный телефон к платежному терминалу для оплаты покупок.

Решение функционирует на глобальной платформе токенизации Mastercard Enablement Digital Service (MDES), превращающая любое устройство с интернет-подключением в платежный инструмент. Сегодня с MDES работают такие гиганты, как Apple, Samsung и Google. В процессе оцифровки платежной карты создается уникальный токен, который обеспечивает максимальный уровень защиты платежной транзакции.

По словам главы правления «ПриватБанка» и бывшего министра финансов Украины Александра Шлапака, представленное решение является уникальным не только для стран СНГ, но и для всей Европы. Также он отметил, что мобильный банк Приват24 в ближайшее время станет базой для развития общенациональных и региональных цифровых сервисов (электронный билет, карта городского жителя) и других проектов smart country.

По материалам PSM7.COM

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