Министерство экономического развития РФ в мае начнет создавать «агрегатора» электронной торговли (русской Alibaba) на платформе Сбербанка. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал замминистра экономического развития Олег Фомичев.

«Окончательно определимся, когда получим законченный проект Российского экспортного центра (РЭЦ), а он должен быть рассмотрен на президиуме совета при президенте по приоритетным проектам, скорее, в марте», — сообщил Фомичев.

Фомичев также заявил, что новая интернет-площадка, скорее всего, будет работать на технологической платформе Сбербанка.

«Будет личный кабинет малого предпринимателя, где должна быть возможность разместить свои товары с описанием, сроками поставки, ценой и прочее. Платформа должна давать этому предпринимателю набор сервисов, которые позволяют после размещения информации о своем товаре поставлять ее как на внутренние рынки, так и за рубеж», — пояснил замглавы Минэкономразвития.

Напомним, что ранее в январе сообщалось о возможности создания Сбербанком и Alibaba Group совместного предприятия в области электронной торговли.

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