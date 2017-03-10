Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил в узком составе создание в Турецкой Республике инфраструктуры для обслуживания банковской карты «Мир». Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

Путин и Эрдоган«Активизации двусторонних экономических связей способствовало бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Мы знаем, что господин президент это активно поддерживает», — сказал Путин, открывая заседание Совета сотрудничество высшего уровня России и Турции в Москве.

По словам российского президента, «конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы «Мир», о чем сегодня мы в «узком составе» говорили».

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