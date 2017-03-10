Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил в узком составе создание в Турецкой Республике инфраструктуры для обслуживания банковской карты «Мир». Об этом сообщает агенство «Интерфакс».

«Активизации двусторонних экономических связей способствовало бы увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Мы знаем, что господин президент это активно поддерживает», — сказал Путин, открывая заседание Совета сотрудничество высшего уровня России и Турции в Москве.

По словам российского президента, «конкретным шагом в этом направлении станет создание в Турции инфраструктуры обслуживания банковских карт российской платежной системы «Мир», о чем сегодня мы в «узком составе» говорили».

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