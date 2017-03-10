Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку рекомендовал депутатам отклонить в первом чтении законопроект, предусматривающий предоставление кредитным организациям возможности заниматься торговой деятельностью с целью внедрения принципов исламского банкинга.

Инициатором документа выступил Дмитрий Савельев от ЛДПР. Народный избранник предложил дать банкам возможность напрямую продавать клиенту необходимый товар, без предоставления займов.

По мнению Савельева, исламский банкинг будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций и формированию новой несырьевой экономики. Также формирование данной системы привлечет в финансовую систему страны деньги мусульман, которых в России насчитывается более 15 млн человек.

В конце прошлого Сбербанк сообщил о планах внедрения окна исламского банкинга в Татарстане. Рассматривается возможность реализации проекта в Башкирии.

В свою очередь зампред Совета Федерации Евгений Бушмин в мае 2016 г. заявил, что ЦБ и законодательство не готовы к распространению исламского банкинга. Эксперты также указывают на сложность интегрирования элементов исламского банкинга в традиционную финансовую систему России. Подобные изменения могут нарушить единство правового пространства в регулировании экономической и финансово-банковской деятельности.

Напомним, принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Работающие по нормам шариата банки напрямую получают доходы от прибыли бизнес-проектов, в которые вкладывают средства.

По материалам РИА Новости

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