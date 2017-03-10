Банк «Санкт-Петербург» объявил о прекращении поддержки сервиса оформления и оплаты железнодорожных билетов, доступного ранее по переходу из интернет-банка по ссылке bspb.gdbilet.ru.

Теперь покупка железнодорожных билетов для клиентов Банка «Санкт-Петербург» стала еще проще: купить билет на поезд можно на сайте партнера www.ufs-online.ru при помощи технологии Masterpass от международной платежной системы Mastercard.

После выбора билета и заполнения данных клиент выбирает Masterpass в разделе «Другие способы оплаты», после чего в открывшемся окне Masterpass указывает «Банк «Санкт-Петербург». Далее остается ввести логин и пароль от интернет банка, выбрать карту для оплаты покупки и подтвердить процедуру интернет-кодом.

Благодаря интеграции с MasterPass, при совершении покупки в онлайн-магазинах интернет-банк Банка «Санкт-Петербург» может запоминать и надежно хранить информацию о том, в каком магазине и какой картой расплатился клиент. Таким образом каждый раз заново вводить эти данные на сайтах этих интернет-магазинов не потребуется.

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