Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента отклонить при рассмотрении в первом чтении проект закона, предусматривающий ликвидацию института микрофинансирования в России. На рассмотрение думы документ поступил в августе 2015 года.

На рассмотрение Госдумы законопроект внесла группа депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Авторы законодательной инициативы предлагают признать утратившим силу действующий закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», что, по их мнению, позволит урегулировать вопрос с микрозаймами и большими процентами.

«Основной объем значимых нарушений прав граждан фиксируется Банком России именно в сегменте организаций, не обладающих статусом микрофинансовых организаций, а выдающих себя за них. Этот сегмент действует вне правового поля и отличается наиболее высоким уровнем процентных ставок, неустоек, незаконными методами взыскания долга. Поэтому комитет считает, что признание федерального закона («О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях») утратившим силу резко ухудшит положение заемщиков, поскольку фактически лишит их той защиты, которая предоставляется им по закону, а Банк России лишит возможности регулирования микрофинансовой деятельности, в том числе противодействия противозаконной деятельности», — отмечается в заключении комитета на проект документа.

Помимо этого, члены комитета указывают, что признание закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» утратившим силу не приведет к запрету микрозаймов, так как подобные организации будут руководствоваться общими нормами Гражданского кодекса РФ.

Источник: ТАСС

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